Benevento, preoccupazione per Ricci: nei prossimi giorni la risonanza Il giocatore si è procurato ua distorsione al ginocchio destro

Quel ginocchio destro che Ernesto Galliano prova a stabilizzare con una serie di cerotti nella bella foto di Mario Taddeo, toglie il sonno a Floro Flores. L'esterno mancino livornese ha riportato una distorsione di cui non si conosce ancora l'entità: lo si saprà solo dopo la risonanza magnetica a cui sarà sottoposto nei prossimi giorni. La speranza è che non si tratti di nulla di grave, ma la decisione di tirarlo subito via dal campo fa capire che il giocatore non avrebbe potuto continuare in quelle condizioni.

Un nuovo cambio di schieramento fortunato, per dire la verità: perchè proprio al posto del mancino è entrato Pierluigi Simonetti, che poi ha segnato il gol della vittoria a Cava. Ma questa è un'altra storia.

La storia travagliata è quella di Giacomo Ricci, che vive momenti di apprensione per il suo futuro in questo campionato. Una stagione non particolarmente fortunata da parte del giocatore toscano, che era stato accolto in giallorosso come uno dei punti fissi della formazione sulla corsia mancina, ma che una condizione iniziale approssimativa ha sempre tenuto un po' ai margini. Ora che stava finalmente meglio (l'ha detto anche Floro Flores al termine della partita) arriva questo preoccupante infortunio. Non resta che incrociare le dita e sperare che il danno sia minore di quello che può sembrare.