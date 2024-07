Riconoscimento Stato di Palestina: consegnata raccolta firme di Schierarsi Benevento ha contribuito attraverso il considerevole risultato di quasi 600 firme

"A cinque mesi esatti dal lancio della raccolta di firme a favore della legge di iniziativa popolare per il riconoscimento dello Stato della Palestina, il 28 giugno scorso l’Associazione Schierarsi ha ufficialmente consegnato al Senato circa 80.000 firme, superando di gran lunga le cinquantamila sottoscrizioni occorrenti per legge". Così la Piazza di Benevento dell'Associazione Schierarsi che prosegue: "La Piazza di Benevento ha testimoniato la propria presenza a Roma per condividere questo straordinario momento insieme ad Alessandro Di Battista, fondatore dell’Associazione, ai soci promotori e agli attivisti provenienti da ogni parte d’Italia.

La nostra città ha contribuito al conseguimento di questo considerevole risultato attraverso la raccolta di quasi 600 firme.

Un grazie di cuore va ad ogni persona che si è unita a noi per questa giusta causa, componendo idealmente una catena umana di cittadinanza attiva utile alla realizzazione di un obiettivo tanto importante.

La massiccia adesione dei cittadini ai banchetti allestiti in tutta Italia è il segno evidente che, mentre il crescente astensionismo dal voto è un sintomo della avvenuta lacerazione del patto sociale tra cittadini e istituzioni, la partecipazione popolare torna a ravvivarsi quando i cittadini si sentono di nuovo coinvolti.

Il popolo palestinese sta subendo un massacro senza precedenti e l’Italia inspiegabilmente ancora non riconosce la Palestina come Stato sovrano. La nostra proposta di legge è un atto dovuto per contribuire a fermare il genocidio".