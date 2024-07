Ciclo rifiuti, lunedì si illustra l'Accordo Collaborazione tra Regione, Ente Ambito, Provincia, Samte e Sapna

E’ indetta per le ore 11,00 di lunedì 8 luglio 2024 presso la Sala Consiliare della Rocca dei Rettori di Benevento una Conferenza Stampa per presentare i contenuti dell’Accordo di collaborazione istituzionale tra la Regione Campania, l’Ente d’Ambito di Benevento, la Provincia di Benevento, e le Società per i ciclo rifiuti Samte srl e Sap.Na spa per la realizzazione dell'impianto di trattamento della frazione organica nell'area STIR di Casalduni (BN), e per la realizzazione degli interventi funzionali alla messa in esercizio dell’impianto di discarica

di Sant’Arcangelo Trimonte (BN). Lo comunica il Presidente della Provincia Nino Lombardi d’intesa con il

Consigliere provinciale delegato alla gestione del ciclo rifiuti Umberto Panunzio.

Alla Conferenza Stampa partecipa anche il Comune di Benevento.