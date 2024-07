"Fermento tra moderati e riformisti, federarci per il bene del Sannio" L'appello del vice segretario provinciale di Forza Italia Domenico Parisi

"Il fermento politico che si registra nell’area moderata sannita va nella direzione auspicata da Forza Italia nei giorni scorsi”.

Così Domenico Parisi, vice segretario provinciale di Forza Italia.

“Rinnoviamo – prosegue - il nostro appello ai moderati che intendono scegliere un partito che sul piano nazionale esprime idee e peso politico. In linea con l’indirizzo tracciato dal consiglio nazionale di forza Italia svoltosi ieri a Roma, Forza Italia si pone come partito capace di federarsi con i moderati ed i riformisti e la presenza della senatrice Craxi e la collaborazione avviata con il partito di Maurizio Lupi, di Lombardo e con i radicali liberali tutti presenti ieri, anche nel Sannio costruiremo una federazione in tal senso. Come dichiarato dal nostro segretario provinciale e guida del partito, Francesco Maria Rubano, lo faremo garantendo percorsi politici seri e che abbiano alla base idee e programmi per la crescita del territorio. In tanti si stanno unendo a noi e con altre espressioni politiche sannite intendiamo confrontarci per creare presupposti seri per il bene dei cittadini e per i prossimi appuntamenti elettorali".