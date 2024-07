Pronto soccorso Sant'Agata, Muscarà interroga la Regione "Gravissime difficoltà e si chiude alle 18"

La consigliera indipendente Marì Muscarà ha presentato un'interrogazione scritta al presidente della Giunta regionale della Campania riguardante "le gravi difficoltà operative del pronto soccorso di Sant'Agata dei Goti" ( Benevento ). L'interrogazione mette in evidenza che il pronto soccorso chiude alle ore 18 e riapre solo il mattino seguente, lasciando la popolazione senza un servizio essenziale nelle ore notturne.

"Assurdo che il pronto soccorso più vicino è quello di Caserta, già sovraccarico, mentre il secondo più vicino è quello di Benevento - ha dichiarato la consigliera -. Inoltre, l'ambulanza del 118 più vicina è ubicata a Limatola, ma il tragitto è spesso ostacolato da un passaggio a livello che ritarda significativamente l'arrivo dei soccorsi".

La consigliera ha anche evidenziato i problemi concreti che questa situazione comporta per i cittadini, citando il recente caso di un uomo di 43 anni deceduto a seguito di un infarto, che non è riuscito a raggiungere il pronto soccorso in tempo utile. "Ho chiesto alla Giunta regionale quali azioni concrete intendo intraprendere per garantire che il comune di Sant'Agata dei Goti possa avere un pronto soccorso operativo ed efficiente", ha concluso.