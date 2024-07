Governance Pool, i mastelliani esprimono soddisfazione: la città è con noi Il commento degli assessori e dei consiglieri di maggioranza

"Esprimiamo soddisfazione per i risultati ottenuti dal sindaco Clemente Mastella nella prestigiosa Governance Pool del Sole 24 Ore. L'aumento di consenso rispetto al giorno delle elezioni è il più importante in Italia (+6,3) e in Campania registriamo l'indice di gradimento più importante, dopo Napoli. Sono numeri che dimostrano, in maniera lampante, come la città apprezzi il valore di ciò che quest'amministrazione produce per Benevento. Ripaga di ogni sacrificio ed è un orgoglio per la città e soprattutto per tutti i cittadini di Benevento, anche per quelli ostili a prescindere", lo scrivono in una nota congiunta gli assessori e i consiglieri di maggioranza a Palazzo Mosti.

"Le gratificazioni demoscopiche inducono tutti noi a lavorare con ancora maggiore efficacia, spirito sinergico e dedizione. La città è con noi e questo è più importante di tutto", conclude la nota degli assessori e dei consiglieri di maggioranza.