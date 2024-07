Napoli - Bari, Salvini ad Apice dà il via allo scavo della galleria Rocchetta "Benevento - Caserta? Non è nel contratto di programma, ma non è detto non ci sarà"

“Giornata storica per il territorio”, è il giudizio unanime di istituzioni, aziende e cittadini dell'evento di Apice, dove hanno avuto inizio i lavori ( e in contemporanea anche a Bovino in Puglia e poi in Sicilia) della galleria che servirà l'alta velocità Napoli – Bari.

Sulla tratta Apice-Hirpinia, la TBM Futura scaverà la galleria Rocchetta, lunga circa 6,4 chilometri. Futura è costituita da una testa rotante del diametro di 12 metri spinta da 18 motori che generano una potenza complessiva di 3Mw. Lavorerà 24h, sette giorni su sette, e vedrà impiegate oltre 100 persone altamente specializzate. Durante le fasi avanzamento, la talpa meccanica realizzerà anche il rivestimento impermeabile della galleria. È la seconda TBM avviata sulla stessa tratta dopo Aurora che ha già scavato circa il 90% della galleria Grottaminarda. I lavori della tratta Apice-Hirpinia, con un investimento di circa 628 milioni di euro, sono stati affidati da RFI al Consorzio Hirpinia AV (Webuild), sotto la Direzione Lavori di Italferr.

Salvini: "Sud va avanti con investimenti"

A premere il bottone del sofisticato macchinario che scaverà la galleria il sindaco di Apice, gli ad di Webuild e Ferrovie dello Stato e il ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che nel merito ha dichiarato: “Una grandissima giornata nel caldo di luglio, che sottolinea il lavoro di operai e ingegneri. L'alta velocità Napoli – Bari che porterà in 2 ore da Bari a Napoli e in 3 ore a Roma, e ferrovie più potenti in Sicilia: per me un fattore importantissimo da vicepresidente del Consiglio che permette di recuperare decenni di mancate infrastrutture al Sud. Infrastrutture, turismo, autonomia e innovazione sono la chiave per lo sviluppo del Sud: se oggi c'è il gap è colpa di una pessima politica, se si va avanti così i ragazzi continueranno a fuggire, per contro se si va avanti così si vedranno come oggi cantieri pieni di ragazzi del sud.

Politiche green dell'Europa? Follia che fa un regalo alla Cina. Ponte sullo Stretto? L'obiettivo è approvare il progetto al Cipes entro la fine dell'anno.

Polo logistico? Ci stiamo investendo, sono molto fiducioso sul suo sviluppo.

Elezioni americane? Posso dire che spero vinca Trump: una sua vittoria significherà avvicinare la pace.

Presidenza di una commissione in Europa? Qualcuno non rispetta il voto degli italiani ed esclude pezzi di centrodestra e di destra, se partono così partono male”

Salvini poi ha parlato dell'autonomia: “Il Sud darà una grande lezione di democrazia. L'autonomia la teme chi promette cose che da 50anni non fa. Regionali? Il centrodestra gioca per vincere”.

Su Scampia: “Ricordo chi non c'è più. Ringrazio i soccorritoi. Poi si vedranno responsabilità. Poi è oggettivo constatare che a Napoli ha sempre governato la stessa parte politica. E' evidente ci siano problemi di gestione”.

Benevento - Caserta? Non c'è, ma non è detto non ci sarà

Salvini si è anche soffermato sulla Benevento – Caserta, recentemente al centro delle polemiche politiche “Esclusa? Attualmente non c'è, però lavoriamo per recuperare. Telesina? I tecnici mi dicono che i tempi saranno rispettati”.

Salini: "Giornata importante per tutto il Sud"

«Oggi è una giornata importante per il Sud Italia e per tutto il Paese perché l'avvio di 3 TBM in contemporanea dimostra che è stata innestata una nuova marcia ed una nuova velocità anche in comunità e territori che negli ultimi anni non sono stati destinatari di investimenti in infrastrutture. La più grande iniezione di ottimismo per il Paese è realizzare infrastrutture moderne anche al sud, sfide tecnologiche che rappresentano allo stesso tempo rivoluzioni culturali. Il nostro compito oggi è realizzare queste opere e farlo bene, nel rispetto dei tempi, dei costi e della legalità, collaborando con le autorità e le forze dell'ordine, per essere punto di riferimento di settore come lo siamo in tema di sicurezza sul lavoro. Questa è per noi la priorità assoluta". Lo ha detto l'amministratore delegato Webuild, Pietro Salini in occasione dell'avvio delle tre nuove talpe meccaniche sulla Napoli-Bari e la Catania-Messina in una cerimonia ad Apice alla presenza del vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Salvini. "Siamo la società con il più basso numero di incidenti al mondo, e un risultato così straordinario si raggiunge solo credendoci ed investendo impegno e risorse tutti i giorni. Il Gruppo Webuild lancerà a breve un museo virtuale delle infrastrutture che racchiude la storia del settore dagli inizi del 900 ad oggi, e l'aspetto più straordinario di questo immenso patrimonio storico e fotografico sono i volti delle persone. A far la differenza oggi sono i nuovi strumenti di cui disponiamo ma anche le competenze e la nostra fiducia nel futuro, grazie a tutte le donne e gli uomini che ci hanno preceduto», ha concluso Salini .

Strisciuglio: "Lavoro per 7mila persone"

Mentre Gianpiero Strisciuglio, ad e direttore generale di Rfi ha spiegato: “Giornata storica, per la prima volta partono tre Tbm contemporaneamente, su Napoli – Bari e Messina – Catani. Migliaia di persone impegnate: solo sulla Napoli – Bari sono impegnate 7mila persone. L'obiettivo è far tornare chi è andato via dalle proprie terre. Tempi? Siamo in linea con quanto previsto. Entro fine anno attiveremo Napoli – Cancello e Cancello – Frasso”.

"Opera cruciale per il territorio"

Quanto al territorio poi il sindaco di Apice, Angelo Pepe ha spiegato: “Giorno molto importante, ringrazio la lungimiranza della classe dirigente che ha pensato, progettato e avviato la realizzazione di quest'opera, che potrà essere volano di sviluppo. Ci stiamo muovendo in sinergia con le istituzioni per creare quel riammagliamento necessario per i nostri territori”.