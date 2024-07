Referendum contro l'autonomia: c'è la firma di Mastella "Legge divisiva: il consiglio di Benevento è stato il primo a esprimersi contro"



Il sindaco Mastella ha sottoscritto stamane la raccolta firme per l'indizione del referendum abrogativo della legge sull'autonomia differenziata.

"Come avevo annunciato, ho firmato per il referendum contro questa legge che considero divisiva e foriera di un aggravamento delle fratture, territoriali e socio-economiche, esistenti nel Paese. Ricordo che il Consiglio comunale di Benevento, per primo e quasi all'unanimità, si espresse contro questa legge, dunque ho adempiuto oggi ad un doveroso atto di coerenza politico-istituzionale", spiega il Sindaco di Benevento.