"Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024" approvata la proposta I lavori dell'assise alla Rocca dei Rettori

Il Consiglio provinciale di Benevento ha approvato la proposta di deliberazione concernente la salvaguardia degli equilibri di Bilancio, atto fondamentale nella vita amministrativa degli Enti locali.

Soddisfatto del risultato conseguito il presidente della Provincia Nino Lombardi che, nel sottolineare il valore politico della decisione, ha dato atto ai consiglieri, alla struttura amministrativa e finanziaria, alla segreteria generale e ai revisori dei conti "di aver lavorato egregiamente, ciascuno per la propria competenza e responsabilità istituzionale, per certificare il risultato".

Il documento, ha dichiarato Lombardi, attesta «in maniera inequivocabile l’assenza della necessità di adottare provvedimenti specifici a garantire la salvaguardia degli equilibri che non è stata mai incisa nel corso dell’anno, considerata l’assenza di debiti fuori bilancio e/o passività potenziali». Lombardi, in particolare, ha voluto dare atto ai Consiglieri Provinciali di aver onorato il mandato anche in presenza di oggettive difficoltà insorte per concomitanti impegni istituzionali imprevisti e che hanno portato ad un rinvio della seduta rispetto all’appuntamento originariamente fissato.

Il Consiglio, dopo aver approvato, i Verbali delle sedute precedenti del 29.04.2024 ed aver riconosciuto, a maggioranza, tre diversi debiti fuori bilancio a seguito di sentenze della Magistratura, ha avviato la discussione proprio sulla proposta di delibera riguardante: “Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024 – Assestamento di bilancio 2024 (Art.193 e art.175 c.8 del Dlgs. 18 Agosto 2000 n.267”).

Sul provvedimento ha relazione il Dirigente del Settore Amministrativo – Finanziario, Nicola Boccalone, collegato da remoto. Il dirigente ha sottolineato come il documento proposto al Consiglio Provinciale sia frutto di un’attenta analisi e di un costante monitoraggio della situazione economica dell’Ente e che il provvedimento ha visto il favorevole parere del Collegio dei Revisori dei Conti. Il documento prende atto del pareggio di Bilancio e che «l’avanzo di amministrazione accertato con il Rendiconto 2023, disponibile dopo l’avanzo vincolato applicato con determinazione dirigenziale n. 981 del 14.05.2024, viene rideterminato in euro 33.855.977,17»:

E’ intervento nel dibattito il Consigliere Giuseppe Ruggiero che ha motivato il voto contrario del PD a ragione del fatto che la maggioranza non avrebbe operato a favore del territorio congelando possibili investimenti su opere che sono invece attese dalla collettività.

Il provvedimento è stato approvato con 6 voti a favore, 2 contrari (Ruggiero e Fuschini) ed 1 astenuto (Mauriello).

Il Consiglio Provinciale quindi ha provveduto, su richiesta dell’Ufficio Territoriale del Governo, a votare le designazioni per alcuni componenti rimasti vacanti per la Commissione Elettorale Circondariale e per alcune Sottoscommissioni.

Questo l’esito delle distinte votazioni a scrutinio segreto

- Commissione Elettorale Circondariale di Benevento. Designazione di n.2 Componenti Supplenti: Serapide Alessandro, voti 6; Mottola Loredana voti 3

- Prima Sottocommissione Elettorale Circondariale di Benevento con i Comuni di Campolattaro, Ceppaloni, Fragneto Monforte, Morcone, Paduli, Pesco Sannita, Pietrelcina, Pontelandolfo, Santa Croce del Sannio, Sant’Arcangelo Trimonte e Sassinoro. Designazione di n. 1 Componente Supplente: Mazzone Angelo, voti 9

- Terza Sottocommissione Elettorale di Benevento con i Comuni di Buonalbergo, Castelvetere Val Fortore, Castelpagano, Circello, Colle Sannita, Ginestra degli Schiavoni, Molinara, Pago Veiano, Reino, San Giorgio la Molara e San Marco dei Cavoti. Designazione di n. 1 Componente Supplente: Carpinone Giovanni, voti 9

- Sottocommissione Elettorale Circondariale di San Giorgio del Sannio con i Comuni di: Apice, Calvi, San Giorgio del Sannio, San Martino Sannita, San Nazzaro e San Nicola Manfredi. Designazione di n. 1 Componente Supplente: Faella Carmine, voti 8 (Scheda bianca 1)

Dopo le votazioni, il Consiglio è passato a discutere sulle “Modifiche agli artt. 25 e 26 del Regolamento Provinciale per l’attività di Consulenza per la Circolazione dei Mezzi di Trasporto – Adeguamento alla Previsione Normativa di cui alla Legge n.264 del 08/08/1991”.

Sul punto ha relazionato il Dirigente di Settore Salvatore Minicozzi. Questi ha precisato che la modifica sul Regolamento prevede, in conformità della normativa vigente in materia, lo snellimento delle prove cui i Candidati si devono sottoporre .

La proposta è stata approvata all’unanimità.

Il Consiglio Provinciale ha quindi affrontato la delibera ad oggetto: “Presa d’atto del deliberato del Consiglio dell’ASI n.10 del 29.05.2024 ”Piano Regolatore Territoriale (PRT). Approvazione in linea tecnica della proposta definitiva del Piano ASI della proposta definitiva del piano esecutivo dell’Agglomerato di Ponte Valentino/Paduli ai fini degli adempimenti di cui all’art.8 comma 2 L.R. 19/2013 e dell’art.7, commi 2 e 4 del Regolamento 5/2011.”-Indirizzi per le attività di copianificazione”.

Sull’argomento ha relazionato il Dirigente di Settore, Giancarlo Corsano, collegato da remoto ha precisato: "con questo provvedimento si vuole autorizzare una intesa istituzionale tra l’Area di Sviluppo industriale e la Provincia al fini di dare corso ad una attività di co-pianificazione, come prevista dalla vigente Legge Regionale sul Governo del Territorio, anche al fine di esercitare il ruolo di coordinamento spettante all’Ente Provincia in materia di Governo del Territorio di Area Vasta, perseguendo gli indirizzi strategici contenuti nel vigente Piano territoriale di coordinamento provinciale .

Il Consigliere provinciale Giuseppe Ruggiero, annunciato il voto favorevole del PD, ha tuttavia osservato che occorre al più presto approvare l’aggiornamento della pianificazione perché senza questo atto risulta difficile assegnare lotti per nuovi insediamenti produttivi nell’Area industriale a causa dell’opposizione dei proprietari dei terreni. Il provvedimento è stato approvata all’unanimità.

Il Consiglio ha quindi discusso su “Delega in materia di forestazione e bonifica montana ex L.R. 11/96. Sportello Unico delle Attività Forestali (SUAF) – Approvazione “Regolamento inerente le modalità di presentazione delle istanze in aree gravate dal vincolo idrogeologico e per i tagli boschivi ex L.11/96 e Regolamento regionale n. 3/2017 e s.m.i.” .

Anche per questo provvedimento ha relazionato il Dirigente Corsano, che approva lo schema dell’accordo di collaborazione con la Regione Campania per lo svolgimento delle attività a contenuto tecnico, nonché l’autorizzazione agli atti gestionali propedeutici per il funzionamento del SUAF con una piattaforma telematica a tanto deputata per rendere migliori servizi alle collettività.

Il provvedimento è stato approvato a voti unanimi.