Fondi Ue, Matera: "Grazie a Fitto ok scalo merci ponte Valentino e gallerie" Il senatore Fdi: "Completamento gallerie incompiute per 29 milioni, scalo merci per 30 milioni"

“Grazie al grande lavoro del Ministro Fitto e del Governo Meloni, il Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) ha appena deliberato il finanziamento di 81 interventi di particolare rilevanza per la Campania per un totale di ben 1.9 miliardi di euro”.

È quanto fa sapere con una nota alla stampa il senatore sannita di Fratelli d’Italia Domenico Matera.

“Si tratta - continua Matera - di risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione anticipate dal Governo in attesa della definizione dell’Accordo per la Coesione con la Regione Campania. Di assoluta importanza per il territorio sannita, sono i due interventi finanziati a Benevento: il primo riguarda il completamento delle gallerie incompiute, in attesa di essere completate da quasi quarant’anni, che andranno a ricucire e avvicinare i diversi quartieri della città con un finanziamento di 29 mln di euro.

Il secondo intervento, invece, riguarda lo scalo merci ferroviario di Ponte Valentino. Un progetto di assoluta rilevanza per il Sannio, programmato dal Consorzio Asi in sinergia con RFI, Regione, Provincia, Comune di Benevento, Unisannio, Confindustria, che vedrà la riqualificazione delle strutture e l’adattamento alla nuova funzione logistica con lo sblocco di ben 30 milioni di euro.

Ancora una volta - conclude Matera - il governo Meloni dimostra una importante attenzione verso le aree interne e il nostro territorio, ascoltandone i bisogni attraverso progetti che sono strategici. Di fronte a una Regione che non spende i fondi o li spende male, grazie al ministro Fitto Benevento vedrà finalmente realizzate queste opere”.