Cairella (Lega): "Mastella in minoranza alla Rocca, Lombardi tragga conclusioni" Il responsabile organizzativo: "Agostinelli è in Fdi: l'opposizione ha sei componenti su dieci"

“La Rocca dei Rettori, politicamente parlando, inizia a traballare. L’annunciata adesione del consigliere provinciale Carmine Agostinelli a Fratelli d’Italia sposterà gli equilibri nel Consiglio provinciale e il sistema mastelliano non avrà più la maggioranza. Questa è sicuramente una buona notizia, speriamo che il centrodestra si compatti e cammini uniti verso nuove vittorie”. Così Cosimo Cairella, responsabile organizzativo provinciale della Lega Salvini Premier. “Ad oggi alla Provincia l’area Mastella conta su cinque consiglieri più il presidente Lombardi, le forze di opposizione su cinque rappresentanti, con Agostinelli in Fdi il dato si inverte e i mastelliani diventano cinque compreso il presidente e le forze di opposizione sei, dunque Lombardi non ha più la maggioranza per governare e dovrebbe trarre le conclusioni senza arroccarsi sulla comoda poltrona”, aggiunge Cairella che conclude: “Sono convinto che tutte le forze del centrodestra, al di là di piccole scaramucce, lavoreranno assieme, ad iniziare dalla Rocca dei Rettori, per ridare al Sannio un governo di coalizione alternativo al sistema di potere mastelliano e al Pd”.