Giorgione: "Accesso agli atti su incarichi e consulenze" Il consigliere di Forza Italia: "Ci auguriamo non ci siano logiche che premino parenti e amici"

Gerardo Giorgione, Consigliere Comunale di Benevento e Vice Segretario Provinciale di Forza Italia, annuncia che nelle prossime ore procederà al deposito, presso gli organi competenti, di una richiesta di accesso agli atti, che riguarderà la trasparenza degli incarichi professionali assegnati da Comune di Benevento e Società partecipate come Gesesa e Asia. Inoltre, la richiesta avrà ad oggetto l’accesso agli atti relativi a incarichi e consulenze assegnati per il Piano Urbanistico Comunale (PUC). “Pur sicuri della legittimità delle assegnazioni, auspichiamo che gli incarichi professionali assegnati non seguano logiche che favoriscano parenti, affini o amici degli amici. Tali pratiche lederebbero il diritto di ogni professionista ad accedere a pari condizioni e meriti agli incarichi nella pubblica amministrazione”, ha dichiarato Giorgione.

“La nostra richiesta - ha aggiunto - mira a garantire che tutte le procedure di assegnazione siano state eseguite in conformità con le normative vigenti e nel pieno rispetto dei principi di equità e meritocrazia.

È cruciale monitorare l’utilizzo delle risorse pubbliche per assicurare che vengano impiegate in modo efficace ed efficiente. I cittadini - ha concluso Giorgione - devono avere piena conoscenza delle modalità con cui vengono assegnati gli incarichi professionali e le consulenze al Comune di Benevento e nelle correlate società partecipate, soprattutto in ambiti strategici”.