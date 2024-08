Piano riqualificazione piccoli comuni: ecco quelli ammessi nel Sannio Barone: un altro importante risultato grazie al governo di centrodestra

"Dopo lo sblocco di quasi due miliardi di euro di fondi Fsc per la Campania con una importante dotazione finanziaria per Benevento e il Sannio deliberata qualche giorno fa, ora un altro importante risultato per il territorio e la provincia di Benevento sempre grazie all’impegno del Governo di centrodestra".

Così Luigi Barone, responsabile coesione territoriale e Zes della Lega.

Nella graduatoria degli enti ammessi (in totale sono 1.179) per il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) ci sono numerosi comuni sanniti.

I progetti immediatamente finanziabili sono in totale 144, quindi rientrano i comuni sanniti fino a quella posizione. Per gli altri ci sarà lo scorrimento (per i prossimi tre anni) con l’aggiunta delle risorse.

Di seguito la posizione, il comune e l'importo ammesso:

99 Paduli 2.100.000 €

114 San Lupo 700mila €

115 Casalduni 700mila €

132 Cusano Mutri 700mila €

143 Cautano 675mila €

177 S. Giorgio L.M. 1.398.814 €

208 Castelvenere 700mila €

269 S. Martino S. 700mila €

282 Pietraroia 699.961 €

328 Castelfranco M. 700mila €

359 Puglianello 3.496.137 €

366 Foglianise 700mila €

581 San Marco C. 700mila €

688 Castelvetere Vf 700mila €

831 San Lorenzo M. 700mila €

882 Pannarano 475mila €

1037 San Nazzaro 700mila €

Dove l’importo ammesso è superiore a 700mila euro significa che l’ente è capofila di altri comuni.