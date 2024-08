Rubano (FI): "Zes: credito d'imposta raddoppiato. Misura importantissima" "Grazie a questo incremento il Sud potrà accelerare il proprio sviluppo"

“Questa mattina, durante la riunione del Consiglio dei Ministri, è stata decisa un'importante misura a sostegno delle imprese del Sud. Lo stanziamento per il credito d'imposta dedicato alla Zona Economica Speciale Unica è stato aumentato di 1,6 miliardi di euro, raddoppiando così il fondo iniziale. Questa iniziativa risponde concretamente alle esigenze delle imprese del Mezzogiorno, potenziando uno strumento chiave per la crescita economica. Grazie a questo sostanziale incremento, il Sud Italia potrà accelerare il suo sviluppo, segnando un cambiamento significativo nella politica economica del Governo che punta decisamente su crescita e innovazione, lasciandosi alle spalle l’approccio assistenzialista. Il Mezzogiorno può ora guardare al futuro con rinnovata fiducia, aprendo la strada a nuove opportunità e prosperità per tutte le sue realtà produttive.” Lo dichiara in una nota il deputato, vice segretario regionale di Forza Italia Campania e componente della Commissione finanze, Francesco Maria Rubano