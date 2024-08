De Pierro: "Abbiamo rivitalizzato luoghi e bellezze: no opposizione sterile" "Ripreso luoghi oggetto di degrado: accettiamo contributi costruttivi"

Dichiarazione del Vicesindaco Francesco De Pierro

"La consigliera De Stasio dovrebbe riavvolgere il nastro, per restare in tema e guardare il film giusto perché quello che ha visto è sbagliato e soprattutto è tutto suo. La città vede che pregevoli gioielli artistici sono stati rivitalizzati e valorizzati, dall'Hortus alle Mura Longobarde fino al Museo Diocesano. Che luoghi abbandonati ad un cupo degrado oggi vivono e sono gestiti da affermate realtà del territorio, dal Pattinodromo all'Info Point di Piazza Pacca. Che la città dei teatri chiusi con quest'Amministrazione ha smesso di esistere e il De Simone ne è un lampante esempio. A breve con la imminente apertura, in questo week end, del Bar Frediani grazie a un investitore privato, rivivrà in Villa un luogo di socialità e grande tradizione storica. Derubricare a passerelle e paillettes opere che migliorano la qualità del contesto urbano e ravvivano luoghi che erano di oggettivo degrado è un esercizio di opposizione davvero improduttivo e fine a sé stesso. Piuttosto mi preme ricordare alla consigliera che - oltre alle pagine già scritte altre saranno scritte nel prossimo futuro: è partita la nuova programmazione, con il Prius. Restiamo aperti a contributi costruttivi ".