Zes Unica, Barone: "Romano coordinatore è la scelta migliore" "Professionista preparato e capace, che ha già guidato brillantemente Zes Campania"

“La nomina dell’amico Giosy Romano a coordinatore unico della Zes Mezzogiorno è un’ottima notizia perché si è scelto un professionista preparato e capace che ha già dato prova di guidare brillantemente la Zes Campania, sono sicuro che imprimerà un nuovo passo alla Zona Economica Speciale determinando un protagonismo attrattivo per la aree più svantaggiate del Sud”. Così Luigi Barone, responsabile nazionale Coesione Territoriale e Zes della Lega Salvini Premier. “Il Governo ha fatto la scelta migliore che poteva fare per la guida della Zes, ha raddoppiato le risorse per il credito d’imposta, ora bisogna soltanto lavorare per attrarre nuovi investitori e creare lavoro e sviluppo. Ho sentito ieri sera Romano, gli ho fatto gli auguri, a breve lo vedrò per sottoporgli alcune proposte della Lega”, conclude Barone.