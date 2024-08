Giorgione (FI) deposita la richiesta di accesso su Incarichi legali e Puc “De Pierro mostri la stessa tempestività che usa per attribuirsi meriti”

“Ho depositato la richiesta di accesso agli atti per fare chiarezza sugli incarichi professionali assegnati dal Comune di Benevento e dalle società partecipate, con particolare attenzione all'incarico legale affidato per il Piano Urbanistico Comunale (PUC). Invito l'Assessore e Vicesindaco con deleghe alla Trasparenza, Legalità e Anticorruzione, Francesco De Pierro, a fornirmi con celerità gli elenchi degli incarichi legali e della consulenza legale assegnata per il PUC.

Ci aspettiamo da De Pierro la stessa tempestività che dimostra, in alcuni casi addirittura in soccorso a mancanze di qualche suo collega di maggioranza, quando si tratta di fare eco per attribuirsi meriti. La trasparenza non è solo un principio astratto, ma un diritto concreto dei cittadini per conoscere con quali criteri vengono individuati i professionisti e gestite le risorse pubbliche“, così Gerardo Giorgione, consigliere comunale di Forza Italia al Comune di Benevento.