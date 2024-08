San Pio declassato per il trattamento dell'ictus. Rubano: "Preoccupante" Stroke unit retrocessa . Il deputato FI: "De Luca e Morgante non in grado di gestire sanità"

"E' davvero preoccupante il declassamento dell’Ospedale San Pio di Benevento, retrocesso dalla rete "Stroke Unit" di secondo livello a primo livello”, così il deputato e segretario provinciale di Forza Italia, Francesco Maria Rubano. Che spiega: “Questa decisione rappresenta un colpo durissimo per l'assistenza sanitaria nella nostra provincia, privata di un centro di eccellenza per il trattamento dell'ictus. Ora, i cittadini sanniti, in caso di emergenza, saranno costretti a rivolgersi a strutture come il "Moscati" di Avellino o il "San Sebastiano" di Caserta, aumentando i rischi per la loro salute. Questo declassamento non è un episodio isolato, ma si inserisce in un quadro più ampio di crisi sanitaria nel Sannio.

Dopo la chiusura notturna del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sant'Agata de' Goti e la persistente difficoltà nel reclutamento di personale medico -aggiunge Rubano - ci troviamo di fronte a una situazione sempre più insostenibile, frutto dell' 'immobilismo e dell'inefficienza di chi ci governa. Il presidente De Luca e il direttore generale dell'ospedale "San Pio", Morgante, hanno dimostrato di non essere in grado di garantire una sanità degna di un Paese civile. Se non sono in grado di assicurare un sistema sanitario all'altezza delle aspettative, facciano un passo indietro e si dimettano. Anche i sodali del centro-sinistra, a partire dal sindaco di Benevento, dovrebbero assumersi la responsabilità della loro inefficace azione politica e chiedere scusa ai sanniti per i danni che stanno causando alla nostra comunità. È altrettanto grave l’atteggiamento passivo dei consiglieri regionali del Partito Democratico, che continuano a sostenere ciecamente le decisioni della maggioranza senza difendere gli interessi della comunità. Chiedo loro di smettere di essere complici di questo scempio e di iniziare a lottare davvero per il benessere della nostra gente. Chiediamo con forza la revisione immediata della decisione di declassare l'Ospedale "San Pio" e l’implementazione di misure concrete per garantire un sistema sanitario efficiente. Va data attuazione al decreto 41/19 per rivitalizzare l’Ospedale di Sant’Agata de’ Goti. Questa scelta - conclude Rubano - avrebbe effetti positivi sul Pronto Soccorso del “San Pio” di Benevento, dimezzando il transito degli utenti e creando condizioni adeguate anche per il personale sanitario, che ogni giorno vive una vera e propria apocalisse e a cui va tutta la nostra solidarietà”.