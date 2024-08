Mastella: "Tutti i lavoratori del deposito Trenitalia saranno tutelati" Il sindaco: "Alcuni già assorbiti da Rfi, altri lavoreranno ancora per Trenitalia"

A seguito di interlocuzione con i vertici di Trenitalia, il sindaco di Benevento Clemente Mastella, interpellato da diversi lavoratori affinché si interessasse degli sviluppi della vicenda, afferma: "Tutti i lavoratori di Trenitalia che oggi operano all'interno del Deposito di Benevento saranno tutelati. Alcuni di loro sono stati già assorbiti da RFI, altri invece continueranno ad operare per Trenitalia". Quanto al Deposito "non solo sarà riqualificato ma diventerà un vero Polo di eccellenza del Sud per la manutenzione dei treni Diagnostici di RFI. C'è anche un'attenzione forte di Fondazione FS che vorrebbe una piccola area per la manutenzione dei treni turistici. Inoltre RFI ha già avviato le selezioni per creare una struttura per la manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria che avrà sede proprio all’interno dell'attuale Deposito", conclude Mastella.