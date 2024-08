Cappa: "Gufi tifano contro Museo Egizio e danneggiano immagine della città" L'assessore al Turismo: "Fuschini? Il Comune non gestisce Musei...che hanno giorno di chiusura"

"I gufi che cominciano già a tifare contro il Museo Egizio sono gli unici che danneggiano l'immagine della città. Il Museo Egizio sarà uno straordinario volano e un'idea geniale che ha visto viaggiare al sincrono il Ministero, la Regione, il Comune e la Provincia. Il Comune di Benevento ad oggi non gestisce musei, quindi evitiamo fake news e forme di analfabetismo politico-istituzionale, come nel caso del troppo solerte consigliere provinciale di Forza Italia . Preso solo da sacro furore nell’essere contro ad ogni costo e finendo cosi per fare gaffes a ripetizione. Non gli interessa la verita dei fatti ma la bugia pur di assecondare il capo nella prospettiva di superare gli altri suoi concorrenti nella corsa alle candidature regionali. Quanto alla Provincia siamo sicuri che producano gli sforzi massimi con il personale a disposizione, tenendo conto dei trend storici d'incasso e dei diritti inalienabili dei dipendenti. I musei, come mi riferiscono gli amici della Provincia e di Sannio Europa sono stati sempre aperti tranne un normale, fisiologico giorni di chiusura di lunedì. Come Comune di Benevento abbiamo offerto piuttosto un ulteriore servizio ai visitatori con l'infopoint di piazza Cardinal Pacca che è stato aperto anche a Ferragosto. Evitiamo assurdità polemiche", lo scrive in una nota l'assessore al Turismo Attilio Cappa.