Giorgione (FI): "Pista ciclopedonale: Provincia grottesca" "Bugie a differenza dell'asfalto, non si rattoppano: intervengano, non solo su viabilità a Faicchio"

“Dopo la grottesca replica della Provincia di Benevento, che ha preferito lanciarsi in offese puerili anziché affrontare i problemi reali, questa mattina sono tornato sulla pista ciclopedonale "Paesaggi Sanniti Benevento / Vitulano", accompagnato da alcuni giornalisti che hanno voluto constatare di persona il degrado in cui versa”, così il consigliere comunale di Benevento e vice segretario provinciale di Forza Italia, Gerardo Giorgione. Che spiega: “Il comunicato stampa della Provincia, evidentemente scritto sotto dettatura, sembra frutto di un momento di totale perdita di lucidità ed è infarcito di menzogne. Invito il Presidente della Provincia, Nino Lombardi, ad assumersi la piena responsabilità delle bugie spudorate pubblicate in forma ufficiale. In altri Paesi, bugie di tale gravità avrebbero indotto a dimissioni.

Quanto alle foto propagandate - aggiunge Giorgione - non posso che sorridere. Chi le ha scattate si è fermato appena intravisti i primi metri, forse temendo di inciampare in qualche verità scomoda se avesse proseguito oltre, come rattoppi di catrame fatti senza criterio, avvallamenti pericolosi e una carenza di manutenzione ordinaria e straordinaria. Le testimonianze oculari dei giornalisti che hanno percorso un lungo tratto della pista ciclopedonale smascherano senza appello le falsità che la Provincia ha tentato di diffondere. A questo punto, invito il Presidente della Provincia a unirsi a me per un sopralluogo lungo l'intera pista. Solo così potrà rendersi conto di persona delle condizioni in cui realmente versa e magari comprendere che, invece di negare l'evidenza, sarebbe meglio rimboccarsi le maniche e intervenire. Le bugie - conclude - a differenza dell'asfalto, non si rattoppano facilmente. Un suggerimento per il futuro: meno furbizia da quattro soldi, meno offese e più attenzione ai problemi veri. Le istituzioni sono una cosa seria”.

"La Provincia - ha commentato Vincenzo Fuschini, consigliere provinciale di Forza Italia - intervenga sulla pista ciclabile e non solo sulla viabilità di Faicchio o di qualche altro comune indicato da Mastella. Ogni comune, ogni cittadino della Provincia ha diritto a una viabilità dignitosa. Smettetela di governare la Provincia come se fosse casa vostra. Le istituzioni vanno servite, non usate. Presenterò un’interrogazione sulla pista ciclopedonale e sullo stato di degrado in cui versano molte altre infrastrutture di competenza della Provincia”.