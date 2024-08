Fuschini (FI): "Grazie a noi si estende apertura dei Musei di Benevento" Il consigliere provinciale: "Dimostrazione che la nostra non era contrapposizione sterile"

“Accogliamo con soddisfazione il fatto che, dopo le nostre sollecitazioni, sia stata adottata la decisione di estendere l’apertura dei musei di Benevento ai prossimi lunedì d’agosto. Sebbene si tratti di una ‘sperimentazione’, è apprezzabile che finalmente ci si renda conto dell'importanza di garantire ai turisti l'accesso al nostro patrimonio culturale in un periodo cruciale, come quello estivo. Questa è la dimostrazione che la nostra non è mai stata una sterile contrapposizione, ma è e continuerà ad essere un'attività propositiva volta a migliorare la gestione delle risorse a cominciare da quelle culturali.

Ora ci aspettiamo che il sindaco, il presidente della Provincia e i vari rappresentanti istituzionali, compresi i ventriloqui a rotazione, mettano fine a offese, farneticazioni e rinuncino a scivolare nella rete di bugie dalle gambe corte. È il momento di dimostrare serietà e competenza e di governare le istituzioni con trasparenza e senso di responsabilità”, così il capogruppo FI alla Provincia di Benevento, Vincenzo Fuschini.