Rubano (FI): "Chiusolo? Non ho paura delle querele. Mi assumo responsabilità" Il deputato: "Ribadisco: si dimetta. Non insinuo nulla: riporto fatti"

“La reazione scomposta di Molly Chiusolo è il segnale di una evidente difficoltà e non altera la mia serenità. Anzi, da segretario provinciale di Forza Italia, torno a chiedere le sue dimissioni, sia da assessore che da dipendente della Provincia, considerato il contesto in cui è maturata la sua assunzione all’ente guidato dai suoi compagni di partito. Avrebbe fatto bene a non intervenire su questo argomento, per tante ragioni. Le sue giustificazioni, di rozza furbizia, fanno sorridere. Noi non insinuiamo, riportiamo fatti, anche di cronaca nazionale, purtroppo. Non ci lasceremo intimidire. Né ci fermeremo. Resteremo dalla parte della stragrande maggioranza dei cittadini del Sannio, stanchi di questo sistema di potere che sottrae speranze e fiducia ai tanti giovani meritevoli di questa provincia. Quanto affermato precedentemente su Lepore, Chiusolo e Santamaria è a mia firma, di cui me ne assumo senza difficoltà la responsabilità”, così il deputato e segretario provinciale di Forza Italia, Francesco Maria Rubano.