Provinciale 102 come una mulattiera: frane, muri crollati e tanti pericoli Cairella (Lega) attacca la Provincia: "Si intervenga, perché ad oggi non c'è sicurezza"

“La Provincia di Benevento piuttosto che pensare a nomine e concorsi dovrebbe badare maggiormente a quelle che sono le esigenze della collettività. La provinciale 102, nel tratto che da Fragneto Monforte conduce a Torrepalazzo, è ridotta ad una mulattiera, con frane, muri di sostegno crollati e tratti invasi da pietrisco. La pericolosità dell’arteria è evidente e con l’avvicinarsi dell’autunno e delle piogge la percorrenza della stessa diventa ancora più complicata”. Così Cosimo Cairella, responsabile sannita Infrastrutture e Trasporti della Lega Salvini premier. “È necessario un intervento immediato lungo la provinciale, così com’è non è percorribile e non basta il cartello di ‘attenzione’ ad evitare incidenti e problemi. D’altra parte, ed è questa la questione che più ci preoccupa, la strada è utilizzata dai pullman del trasporto pubblico locale che dalla zona dell’alto Tammaro raggiungono Benevento; con l’avvio della stagione scolastica i mezzi di trasporto sono utilizzati da tanti alunni, per cui diventa ancora più preoccupante per i genitori”, continua Cairella. “Invitiamo e sollecitiamo il presidente Lombardi e la struttura tecnica della Provincia ad intervenire velocemente per rimuovere, con interventi puntuali, tutte le cause di pericolo dalla provinciale 102 da renderla così sicura nella percorrenza alle autovettura e soprattutto ai pullman”, conclude il dirigente delle Infrastrutture e Trasporti della Lega.