Dall'Udc, alla Lega a Forza Italia: "Solidarietà a Rubano, noi contro querele" "Il confronto deve essere politico: querele tentativo di rallentare attività di opposizione"

Solidarietà a Rubano dopo le querele annunciate da Cosimo Lepore e Molly Chiusolo. Il centrodestra interviene nella vicenda, con alcuni dei suoi protagonisti.

Verga, commissario provinciale dell'Udc infatti scrive: "Ma veramente, Assessore Chiusolo e Segretario cittadino del partito di Mastella avvocato Lepore con le vostre querele nei confronti di Forza Italia - prive secondo noi di ogni consistenza giuridica – ritenete di intimorire e fermare la dilagante ascesa del Centro Destra nel Sannio? Oppure immaginate di impressionare l’opinione pubblica utilizzando questi mezzucci, nel tentativo di sottacere quanto dichiarato dal leader di Fi, l’On. Francesco Maria Rubano, che ha sollevato una questione morale senza per questo voler minimamente ledere la reputazione degli interessati, anzi per dar loro la possibilità di fornire i necessari chiarimenti ai cittadini? È opportuno che una esponente di primo piano del partito mastelliano si candidi ad un concorso presso l'Ente a guida Lombardi-Mastella? È opportuno che la stessa sia contestualmente Assessore all’Urbanistica presso il Comune e funzionaria presso la Provincia, che ha competenza per l'approvazione del Puc? È opportuno che, sempre contestualmente, lo studio legale di famiglia assuma incarichi o continui a svolgere difese per l'Ente Provincia presso il quale un componente o ex componente dello studio lavora? Con quali criteri si attinge alle short-list presso gli Enti a guida Mastella? Ecco su questi interrogativi vorremmo risposte immediate.

Al momento anziché risposte sono state prodotte solo querele! Nessuno immagini di poter intimorire il Centro Destra od anche una singola componente e tanto meno dividerci! Siamo uniti in una marcia inarrestabile per la guida del Governo della Regione, della Provincia e della città di Benevento".



E il consigliere provinciale Fuschini: " “Il Gruppo consiliare di Forza Italia alla Provincia di Benevento esprime piena vicinanza e sostegno a Francesco Maria Rubano, nostro segretario provinciale e parlamentare, per le intimidazioni e gli attacchi subiti nell'esercizio del suo impegno politico. Apprezziamo e condividiamo la sua dedizione alla trasparenza e all’integrità nella gestione della cosa pubblica.

Le minacce legali non fermeranno la nostra azione politica e amministrativa al servizio dei cittadini del Sannio: non ci lasceremo intimorire da chi cerca di nascondere il marciume alzando il livello dello scontro.

L’uso strumentale della legge per mettere a tacere il dissenso e influenzare l’attività politica degli avversari è un atto vile e disperato. È lo schema tipico di un sistema di potere che si aggrappa a ogni mezzo per perpetuare se stesso e difendere i propri interessi”.

Mentre il responsabile Coesione Territoriale e Zes Lega Salvini Premier: "La politica, anche nell’accesa dialettica maggioranza-minoranza in tutte le assemblee legislative e/o elettive, non dovrebbe mai travalicare i propri confini, diversamente sono i politici ad uscirne sconfitti. Le querele annunciate ‘a raffica’ dai dirigenti del movimento locale di Mastella nei confronti dell’onorevole Francesco Maria Rubano, credo più come tentativo di rallentare le attività di opposizione che come reale volontà di accertare la verità delle dichiarazioni rese, rappresentano un errore che indebolisce politica e istituzioni. Il confronto deve sempre essere politico; mi sarei aspettato una risposta precisa, concisa e dettagliata per confutare le accuse di Forza Italia e non la batteria di annuncio-querela. All’onorevole Rubano la nostra solidarietà"