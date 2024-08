Il sindacalista Rossi aderisce a Noi di Centro "Sono convinto che riusciremo a interpretare il protagonismo del moderati"

A seguito di un sereno e proficuo colloquio con il segretario nazionale di Noi di Centro Clemente Mastella, Giseldo Rossi, sindacalista di lungo corso e dal prestigioso curriculum e politico con vasta esperienza, ufficializza l'ingresso in NdC. "Ho registrato in questi mesi che la formazione guidata dalla sapiente guida di Clemente Mastella resta l'ancoraggio più affidabile sul territorio, anche per il forte e solido radicamento territoriale che ne è una delle caratteristiche preminenti. Sono convinto che riusciremo a interpretare il protagonismo del moderati anche nei prossimi appuntamenti elettorali", scrive in una nota Giseldo Rossi.