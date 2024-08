Rubano (Fi) su sanità: è una questione morale, ora soffia vento di cambiamento Il deputato sannita di Forza Italia ha incontrato Volpe (Asl): ora spero di incontrare Morgante

Questa mattina, il deputato di Forza Italia, Francesco Maria Rubano, ha incontrato il Direttore Generale dell'ASL, Gennaro Volpe, per affrontare i problemi urgenti della sanità nel Sannio. "Nel corso delle mie interlocuzioni periodiche, ho incontrato il dott. Gennaro Volpe per discutere della situazione sanitaria. Non posso non apprezzare l’impegno del dott. Volpe, che ringrazio per la sua disponibilità e per le azioni concrete messe in campo in una situazione finanziaria di enorme difficoltà. Nel corso dell’incontro abbiamo affrontato il modo dell’Ospedale di Cerreto Sannita e della riorganizzazione territoriale con l’apertura delle 5 COT (Centrali Operative Territoriali) di Benevento, Montesarchio, San Giorgio del Sannio, San Bartolomeo in Galdo e Cerreto Sannita. Con soddisfazione ho appreso che saranno attivate entro il 30 settembre. Sul tema sanità le mie interlocuzioni con i vertici sanitari resteranno costanti, continuerò ad essere presente e vigile con senso di responsabilità nell’interesse della comunità che rappresento”, ha affermato Rubano.

“Amcora una volta ho richiesto ufficialmente un incontro anche alla dott.ssa Maria Morgante, direttore dell’Azienda Ospedaliera San Pio, con cui l’interlocuzione è stata finora complessa e insoddisfacente. Ma andrò fino in fondo affinché ottenga risposte chiare e azioni concrete. C’è un’emergenza ospedaliera, che riguarda in particolare il pronto soccorso degli ospedali di Sant'Agata de’ Goti e San Pio. Non possiamo più permetterci di aspettare, mentre i cittadini affrontano un’odissea quotidiana. L’attuazione del decreto legislativo n. 41 del 2019 è un passo cruciale per il rilancio della sanità locale e deve essere implementato senza ulteriori ritardi”.

"È scandaloso che la Regione Campania continui a ignorare le richieste di intervento per migliorare la sanità locale - ha aggiunto Rubano - . Il silenzio di De Luca, ma anche dei consiglieri regionali del Pd, è sintomatico di un totale disinteresse per i bisogni del Sannio. Il tempo delle passerelle è finito: i cittadini meritano risposte concrete e immediate".

“Saremo sempre vigili sulle vertenze del Sannio, come abbiamo fatto finora sia al Comune che alla Provincia di Benevento - ha concluso Rubano -. Non ci fermeranno le querele né ci faremo intimidire da chi cerca di zittire la nostra azione politica" ha rimarcato Rubano riferendosi allo scontro degli ultimi giorni con la maggioranza a Palazzo Mosti. "Non accettiamo lezioni né ci faremo intimidire da un assessore del Conune di Benevento che ha vinto un concorso alla Provincia, un ente governato dal suo stesso gruppo politico. Allo stesso modo, non possiamo tollerare che il segretario cittadino di NDC vada 'all'incasso' alla Provincia con incarichi legali di centinaia di euro. Esiste una gigantesca questione morale sia al Comune e che alla Provincia di Benevento che è sotto gli occhi di tutti. I cittadini ormai hanno capito ogni cosa e soffia forte un vento di cambiamento".