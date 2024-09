Pronto soccorso San Pio e ospedale S.Agata: Rubano incontra Morgante Domani il confronto tra il dg e il parlamentare di Forza Italia

A seguito della richiesta formale avanzata dal Deputato di Forza Italia, Francesco Maria Rubano, domani 3 settembre, alle ore 11.00, il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera San Pio, dott.ssa Maria Morgante, riceverà l’on. Rubano per un incontro ufficiale.

Un confronto diretto, fortemente voluto da Rubano, che sarà l’occasione per discutere e affrontare le criticità legate alla sanità ospedaliera, con particolare attenzione al futuro dell'Ospedale Sant'Agata de' Goti e al pronto soccorso del San Pio, come spiega Rubano "per condividere le preoccupazioni dei cittadini del Sannio con la direzione dell'Azienda Ospedaliera e per delineare le possibili soluzioni alle problematiche esistenti, al fine di migliorare l’assistenza sanitaria sul territorio".

Rubano farà poi il punto al termine dell'incontro.