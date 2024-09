Appia Unesco: Mastella detta la linea Il sindaco avanza l'idea dei "Giochi dell'Appia" e un'associazione che riunisca gli amministratori

"Un'associazione di Comuni di cui i Sindaci, primi e principali dirimpettai dei cittadini, siano i principali protagonisti, i Giochi dell'Appia a cadenza periodica e un piano per lo slow tourism: su questi tre crinali si può lavorare per la valorizzazione della Via Appia riconosciuta quale patrimonio Unesco", il sindaco di Benevento, Clemente Mastella detta la linea al Teatro De La Salle durante l'evento dedicato proprio alla Regina Viarum.

La giornata di ieri è stata aperta dalla visita del Ministro degli Interni Matteo Piantedosi, delle autorità civili, militari e religiose e di numerosi Sindaci, alla Mostra fotografica sulla Via Appia in corso di svolgimento al Museo del Sannio. Nel corso del dibattito al Teatro De La Salle l'Arcivescovo di Benevento Mons Accrocca, il presidente della Provincia Nino Lombardi, l'assessore regionale al Turismo Felice Casucci hanno prospettato le direttrici strategiche per la promozione dell'Appia Patrimonio Unesco. Il piano prevederà certamente una struttura di coordinamento per armonizzare gli interventi di valorizzazione per la quale è in corso di predisposizione lo Statuto.

Occasione in cui è stato presentato anche il pannello 'Benevento-Due siti Unesco' con disegno di Mimmo Paladino realizzato dopo il recente riconoscimento assegnato all'Appia.