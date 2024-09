Sorrentino (Ndc): "Acqua? Speculazione politica vergognosa" "Se Mastella deve dimettersi per crisi idrica perché sindaci non dovrebbero fare lo stesso?"

"La speculazione politica ordita nei confronti del sindaco di Benevento Clemente Mastella sulla vicenda della crisi idrica è vergognosa. Alcuni, solo alcuni, esponenti del centrodestra sono con l'acqua alla gola ma continueranno a perdere credibilità politica con attacchi così politicamente meschini", lo scrive in una nota la segretaria provinciale di NdC Marcella Sorrentino.

"Ma se il sindaco Mastella deve dimettersi per la crisi idrica, allora questi personaggi dovrebbero chiedere di dismettere la fascia anche a tanti sindaci di centrodestra che nel Sannio sono alle prese con problemi idrici simili o peggiori di quelli della città? Da Tocco Caudio a Ponte, da Ceppaloni ad Airola e Durazzano e a Pago Veiano tante amministrazioni legate politicamente a Lega e Forza Italia sono alle prese con problemi idrici che in verità come i cittadini sanno sono purtroppo diffusi in quasi tutta la provincia. Secondo la logica al contrario di questi questi sindaci, a loro politicamente vicini, dovrebbero dimettersi? E allora perché non glielo chiedono? E' davvero lapalissiana l'assenza di onestà intellettuale insita in certi attacchi che trasudano solo odio cieco, in un vortice di autoreferenzialità, senza proporre uno straccio di soluzione. La verità è che la crisi idrica è un problema di ordine nazionale che va risolto con soluzioni strutturali e che comunque la Regione ha garantito interventi importanti nel corso dei prossimi mesi che il sindaco Mastella ha illustrato ai cittadini, ai quali ha sempre parlato con cristallina sincerità, senza mai negare che il problema esiste e che c'è il massimo impegno istituzionale per venirne a capo".