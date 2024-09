Ricci e Di Lonardo nel direttivo regionale dell'Anci "Sapranno rappresentare con intelligenza e sagacia le ragioni dei Comuni sanniti"

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha indicato i sindaci di Guardia Sanframondi Raffaele Di Lonardo e di San Giorgio del Sannio Giuseppe Ricci nel direttivo regionale dell'Anci. "Gli amici Giuseppe e Raffaele, sindaci di due importanti centri del territorio sannita e persone che stimo umanamente e politicamente, sono sicuro sapranno rappresentare con intelligenza e sagacia le ragioni dei Comuni sanniti in seno all'organismo che è importante riferimento istituzionale per i Comuni per molte questioni amministrative e istituzionali".