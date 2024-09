Manutenzione Appia, Pd: "Al bivio di Castelpoto situazione pericolosa" Caggiano: "Intervenuto anche il Codacons, ma l'amministrazione non risponde"

Paolo Caggiano, componente della direzione cittadina del Pd, interviene sulla situazione della Statale Appia: "In data 02/09/24 apprendiamo a mezzo stampa che anche il Codacons di Benevento, scende in campo e chiede a gran voce al Comune di Benevento che si attivino immediatamente per una idonea manutenzione del tratto di strada della Statale Appia compreso tra la recente rotonda del bivio di Castelpoto e la Contrada Epitaffio.

Ad onor del vero già nel lontano 18 Settembre dello scorso anno, evidenziammo e tentammo di far notare all'attuale amministrazione cittadina, che le condizioni del manto stradale deformato lungo tutta la corsia che va in direzione di Tufara Valle, causavano molti disagi agli utenti della strada e, le condizioni di sicurezza erano compromesse, infatti si verificarono diversi incidenti stradali con danni alle persone e alle cose. Nessuna risposta si ebbe all'epoca della segnalazione.

Ci siamo sempre posti una domanda: perché? Ma comunque a tutt'oggi non è pervenuta nessuna risposta. Abbiamo sempre sostenuto ed avallato che la linea della cooperazione e sinergia tra le parti può essere utile per la risoluzione dei problemi, ma indubbiamente il modo di agire di questa amministrazione, sempre a senso unico, non ritiene giusto e corretto il confronto, bocciando a prescindere le nostre iniziative, che oltretutto sono in molti casi frutto delle lamentele e segnalazioni che quotidianamente ci giungono da parte dei concittadini, che ormai quando ci parlano palesano una totale disperazione perché, come noi, vedono la nostra Benevento, indietreggiare sempre di più senza poter sperare che questa risorga, oltretutto e soprattutto come il "modello Benevento" che dicono di attuare in ogni angolo della città.

Sempre più convinti e decisi che il benessere della comunità deve essere garantito collaborando senza guardare i colori politici, vigileremo come al solito e ci faremo carico delle problematiche che affliggono i nostri concittadini.

Non cerchiamo la ragione, né tanto meno avere la presunzione di poter dare consigli a qualcuno, quello che proveremo a fare come sempre, è sensibilizzare l'amministrazione sulle problematiche che i cittadini vivono quotidianamente".