Servizio idrico integrato, l'opposizione unita tuona contro amministrazione "fanno finta di niente e continuano ad ignorare richiesta Consiglio Comunale”

“Di fronte alla crisi idrica più grave che si ricordi nella storia recente della Città, alla terza bocciatura da parte della Corte dei Conti per la costituzione del nuovo gestore del servizio idrico integrato, Mastella e la sua maggioranza fanno finta di niente e continuano ad ignorare perfino la richiesta di convocazione di un Consiglio Comunale sul tema”.

Lo dichiarano i consiglieri comunali di opposizione Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo, Francesco Farese, Floriana Fioretti, Giovanna Megna, Angelo Miceli, Angelo Moretti, Luigi Diego Perifano, Vincenzo Sguera e Maria Letizia Varricchio che annunciano di aver segnalato l’inadempienza anche al Prefetto.

“Dall'inizio dell'estate una drammatica crisi idrica sta colpendo Benevento, provocando gravi disagi a cittadini ed imprese. Proprio per questa ragione lo scorso 4 Luglio, vista la rilevanza primaria della questione, avevamo chiesto che fosse convocato un Consiglio Comunale urgente sul tema, cui partecipassero anche i vertici di Gesesa. L'intento era quello di aprire un confronto sul punto, di informare la Città nella sede istituzionalmente deputata.

Nonostante il perdurare dell'emergenza con continue interruzioni idriche, nonostante il futuro per la gestione del servizio idrico sia sempre più costellato da incognite viste la nuova pronuncia negativa della Corte dei Conti su Sannio Acque, la nostra richiesta è stata ignorata dal Presidente del Consiglio e dalla maggioranza mastelliana per settimane.

Oltre al mancato rispetto del regolamento del Consiglio Comunale, considerato che la richiesta era sottoscritta da più di un quinto dei consiglieri, evidenziamo l’assoluta assenza di sensibilità del sindaco Mastella su un tema tanto importante come quello del servizio idrico. Si vuole sfuggire dal confronto in un consesso pubblico o si ritiene il Consiglio Comunale, massimo organo democratico della Città, un orpello utile a votare solo i debiti fuori bilancio?

Alla luce dell’ennesima violazione regolamentare siamo stati costretti a trasmettere una nuova richiesta di convocazione interessando della questione anche il Prefetto di Benevento affinché possa valutare ogni iniziativa utile alla tutela delle prerogative del Consiglio Comunale.

Abbiamo richiesto altresì – concludono i consiglieri dei gruppi Pd, Città Aperta, Civico 22, Azione e Misto – un incontro al Prefetto al fine di esporre le problematiche che costantemente riscontriamo con l’Amministrazione Mastella nell’esercizio del mandato elettivo affidatoci dai cittadini”.