Piccaluga aderisce ufficialmente a Forza Italia. Rubano: "Partito si rafforza" "Cresciamo in città sia sul piano partitico che su quello consiliare"

Il consigliere comunale di Benevento, Luigia Piccaluga, aderisce ufficialmente a Forza Italia.

Piccaluga, che nel 2021 ottenne 462 voti, va a rafforzare il gruppo di FI in Consiglio comunale. “Considero Forza Italia la mia casa naturale”, dichiara Piccaluga. È un partito moderato, parte integrante della famiglia europea, ben rappresentato dal Presidente Antonio Tajani, punto di riferimento serio, credibile e autorevole anche a Benevento. La mia scelta nasce anche da un rapporto personale con il giovane deputato e segretario provinciale, Francesco Maria Rubano, che ho sostenuto in tempi non sospetti, apprezzandone il lavoro puntuale e la costante presenza sul territorio. Sono convinta che insieme riusciremo a fare molto per Benevento e per i suoi cittadini, apportando quel cambiamento di cui la Città avverte il bisogno."

“Ringrazio Luigia Piccaluga per aver scelto di aderire a Forza Italia”, commenta l’onorevole Francesco Maria Rubano. “La sua decisione rafforza la nostra presenza a Benevento sia sul piano partitico che consiliare. Avevo promesso ai vertici del partito, a livello nazionale e regionale, che Forza Italia sarebbe tornata protagonista alla Rocca dei Rettori e a Palazzo Mosti, e oggi possiamo dire che la missione è compiuta. In Campania il partito si sta espandendo grazie al lavoro costante e alla guida autorevole dell’onorevole Fulvio Martusciello. Con l'adesione di Piccaluga, si rafforza il gruppo consiliare di Forza Italia al Comune di Benevento, sotto la guida dell'avvocato Gerardo Giorgione, mio vicesegretario. Rivolgo un appello a tutti coloro che, in Consiglio Comunale e nella città di Benevento, intendono essere protagonisti di una nuova stagione politica, una stagione che ponga al centro lo sviluppo del territorio e la tutela degli interessi di tutti i cittadini, non dei soliti noti. Forza Italia, in quanto forza moderata, rappresenta la casa ideale per chiunque desideri una prospettiva politica seria e di ampio respiro”.

“Accolgo con grande piacere Luigia Piccaluga nella nostra squadra”, dichiara Gerardo Giorgione, consigliere comunale di Benevento e vicesegretario provinciale di Forza Italia. “La sua competenza ed esperienza rappresentano un valore aggiunto.

La sua adesione ci consentirà di rafforzare ulteriormente la presenza di Forza Italia in Consiglio Comunale, garantendo una rappresentanza numericamente e politicamente più solida e un’opposizione ancora più vigile. Forza Italia continuerà ad aprire le porte a chiunque voglia contribuire al rinnovamento della politica e della classe dirigente della nostra città. Ringrazio l’onorevole Francesco Maria Rubano per il lavoro straordinario che sta svolgendo sul territorio, e che sarà fondamentale nel supportare le iniziative che intraprenderemo.”