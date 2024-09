Mastella: "Sangiuliano? Si è fatto abbindolare. Moglie faccia come H.Clinton" "Come quando Hilary andò in tv e perdonò marito. Ricattabile? Ad oggi non lo è, po se esce altro..."

"Davvero non capisco, quella che avrebbe interesse a tenere in piedi Sangiuliano è solo lei (Maria Rosaria Boccia ndr). Perché fino a quando Gennaro è ministro, lei potrà continuare a giocare, certamente aiutata da qualcuno, con i suoi modi spocchiosamente arroganti, trasformando un fatto privato, o al massimo para-ministeriale, in una storia instagrammabile". A dirlo, intervistato dal QN, è Clemente Mastella, ex Guardasigilli oggi sindaco di Benevento . Mastella poi spiega: "Se lui resta in via del Collegio Romano, lei ha tutto da guadagnare, in followers, notorietà e forse in soldi". Per Mastella, "Sangiuliano è uno inesperto che si è fatto abbindolare da una donna che cerca di strumentalizzare e usare il potere. Tanto è vero che ha usato questi approcci con tanti parlamentari". E sulla possibilità che il ministro sia ricattabile commenta: "A quello che vediamo oggi, non lo è. Poi se esce altro, diventa complicato per lui poter reggere". E afferma: "Non do consigli, ma se fossi la moglie di Sangiuliano farei una mossa alla Hillary Clinton che va in televisione e perdona il marito che l'ha tradita con la stagista Monica Lewinsky".