Crisi idrica Benevento, la maggioranza: basta speculazioni "Presto se ne discuterà anche in consiglio comunale"

"Riteniamo che siano tanto ipocrite quanto strumentali le speculazioni che la minoranza e il PD continuano a propinare sulla vicenda idrica della città. L'intervento programmato alla centrale di Pezzapiana è stato eseguito nei tempi previsti, mitigando i disagi ai cittadini nella misura maggiore possibile. Ringraziamo Gesesa e i tecnici che hanno lavorato giorno e notte per realizzare un intervento semplicemente indispensabile. Non temiamo certo la dialettica consiliare: l'Assise sarà calendarizzata durante la Capigruppo ad inizio settimana prossima ed abbiamo già ricevuto la disponibilità dei vertici di Gesesa a prendere parte ai lavori d'Aula", lo scrivono in una nota i capigruppo di maggioranza. "E' inaccettabile che per pavidità politica il PD e i suoi satelliti evitino ogni addebito alla Regione, con cui c'è una lapalissiana contiguità politica, cercando di scaricare colpe sul Comune o sul gestore idrico. Noi ringraziamo la Regione con la quale abbiamo una forma di intermediazione e cooperazione istituzionale importante e che auspichiamo produca risultati concreti a cominciare dal cruciale intervento sui pozzi di Solopaca, ma c'è chi si limita alla critica distruttiva senza assumersi responsabilità derivanti dalla comune appartenenza politica. Senza contare che nel passato la situazione era anche peggiore: zero interventi sulle reti idriche, zero sulla depurazione. Noi siamo stati autori di interventi fondamentali, tra i quali ricordiamo quello per l'impianto a carboni attivi a Pezzapiana. E' quest'Amministrazione che sta cercando invece di rimediare a tanti danni provenienti dal passato. Altrove, come nei Comuni di un Alto Calore governato negli anni sempre dal PD, le interruzioni idriche sono tanto frequenti da essere esasperanti e da non fare nemmeno più notizia. Si omette di dire poi, maliziosamente, che il combinato disposto tra siccità e mutamento climatico ha generato ovunque in Italia e soprattutto al Sud gravi disfunzioni nell'erogazione idrica, in molti casi assai peggiori di quelle vissute a Benevento dove i disagi, per cui chiediamo scusa ai cittadini, sono rimasti nei limiti della tollerabilità. Stop dunque a inutili speculazioni su un tema su cui tutti debbono assumersi, a ogni livello, le rispettive responsabilità istituzionali e politiche. Piuttosto i rappresentanti del centrosinistra locale pensassero a collaborare in modo serio su queste tematiche, anche ad esempio incalzando il commissario del governo di centro-destra che si occupa da tanto tempo, troppo, del tema del depuratore cittadino”.