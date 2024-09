Ritardi scuole: "sconcertante incapacità fantozziana di Provincia e Comune" Sullo slittamento dell'anno scolastico l'attacco del vice segretario provinciale di Forza Italia

"Siamo sconcertati per la situazione che si sta verificando a pochi giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico a Benevento, con gli studenti di molte scuole, tra cui Giannone, Galilei e Alberti, che continuano a non avere alcuna certezza sull'apertura delle scuole né su dove saranno collocati. La Provincia e il Comune di Benevento, ancora una volta, dimostrano una totale incapacità nel gestire le necessità essenziali del nostro territorio, lasciando centinaia di giovani, le loro famiglie e il corpo docente nell'incertezza più totale. Il Presidente della Provincia e il Sindaco di Benevento sembrano essersi ispirati a Crispino, il funzionario incapace e maldestro, personaggio de La Mandragola di Machiavelli o peggio a Fantozzi ", dichiara il vice segretario provinciale di Forza Italia, Claudio Cataudo.

"Anche di fronte agli ultimi aggiornamenti, che potrebbero prevedere la consegna degli spazi per gli studenti del Giannone e del Galilei solo il 23 settembre, ben 11 giorni dopo l'inizio ufficiale dell'anno scolastico, come riportato dalla stampa, è davvero imbarazzante assistere a un tale livello di superficialità e inefficienza amministrativa.

Comune e Provincia non sono state in grado di garantire una normale apertura delle scuole, compromettendo l'avvio dell'anno scolastico. È vergognosa la totale mancanza di pianificazione nel garantire il diritto allo studio. Le conseguenze di questa incertezza sono enormi: le famiglie si trovano a dover affrontare un caos organizzativo che influirà sulla gestione del lavoro, della vita quotidiana e delle risorse economiche", aggiunge Cataudo.

"Non sapere dove e quando inizierà la scuola significa dover improvvisare soluzioni temporanee, prendere permessi dal lavoro e organizzarsi per accompagnare i figli, con un impatto diretto sulla serenità familiare e sul bilancio domestico. Come Sindaco di Ceppaloni, sono pronto a mettere a disposizione degli studenti un servizio navetta gratuito che li porti fino a Ceppaloni, dove le nostre strutture comunali, certamente più organizzate e pronte di quelle di Benevento, potrebbero ospitarli. Evidentemente, la nostra realtà si dimostra più capace di offrire stabilità e soluzioni concrete di quanto non riescano a fare le istituzioni cittadine, in un momento in cui sarebbe fondamentale garantire certezze e serenità alle famiglie e agli studenti", conclude il vice segretario provinciale di Forza Italia.