Rubano (FI) "Fondi coesione, buona notizia per il Sannio" "Per investimenti strategici nella provincia di Benevento"

“Esprimo tutta la mia soddisfazione per l’accordo, siglato oggi a palazzo Chigi, per la coesione per la Campania. Questo consentirà di assegnare alla nostra regione un ammontare di risorse nazionali, tra Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027 e Fondo di rotazione, pari a 3.478 milioni di euro che saranno utilizzati anche per investimenti strategici nella nostra provincia di Benevento. Si tratta di una notizia molto positiva che tutti attendevamo e che significa una ulteriore attenzione da parte del governo per la crescita e lo sviluppo del nostro territorio. Un ringraziamento in particolare va all’impegno messo in campo dal ministro Fitto, a cui vanno anche i miei personali auguri per la nomina appena ricevuta a vicepresidente esecutivo della Commissione con delega alla Coesione e alle Riforme, alla premier Meloni e al nostro segretario nazionale, vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani sempre molto attento alle richieste che arrivano dalla nostra provincia di Benevento”. E’ quanto dichiara in una nota Francesco Maria Rubano, deputato e segretario provinciale di Benevento di Forza Italia.