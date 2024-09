Ddl Sicurezza, Rubano: "Più tutele per personale sanitario grazie a FI" "Approvazione nostro odg aumenterà presidi di polizia in strutture ospedaliere"

“Forza Italia è in prima linea, con azioni concrete, per la tutela del personale sanitario: grazie all’approvazione di un nostro ordine del giorno al ddl sicurezza, aumenterà il numero dei presidi di polizia nelle strutture ospedaliere. Le aggressioni a medici, infermieri e operatori sanitari purtroppo, sono sempre più diffuse, siamo di fronte ormai ad una vera e propria emergenza. Abbiamo il dovere di difendere chi protegge la nostra salute e quella dei nostri cari”.

Così il deputato Francesco Maria Rubano, vice segretario di Forza Italia in Campania.