Gazebo Lega per Salvini, Barone: nel Sannio ottima risposta "Ripeteremo l'iniziativa nelle prossime settimane"

Grazie di cuore ai tanti beneventani e sanniti che tra ieri pomeriggio e questa mattina, a Benevento e Ceppaloni, si sono recati al gazebo della Lega per apporre una firma di solidarietà a Matteo Salvini. Sindaci, amministratori, dirigenti del partito ma soprattutto gente comune e spontanea che, con la propria sottoscrizione, ha giustamente deciso di schierarsi dalla parte del ministro Salvini colpevole, per una certa sinistra e una certa magistratura, di aver difeso i confini dell’Italia”. Così il responsabile nazionale Coesione Territoriale e Zes della Lega Salvini Premier Luigi Barone. “Grazie ai volontari del partito che hanno presidiato il gazebo, grazie al segretario provinciale Luigi Bocchino per l’organizzazione, grazie all’onorevole Giampiero Zinzi per aver fatto visita al gazebo di Benevento. È un’esperienza che ripeteremo nelle prossime settimane, ad iniziare dal fine settimana prossimo, perché i gazebo avvicinano la politica al territorio, consentono ai partiti di interloquire con la base. Continueremo a spiegare le ragioni del perché #iostoconSalvini e dell’assurda richiesta di condanna a sei anni per aver difeso i confini dell’Italia nell’ambito delle proprie funzioni di ministro ma successivamente utilizzeremo i gazebo anche per questioni più locali”, conclude Barone.