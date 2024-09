Mercato spostato in via Delcogliano, il Pd: è tempo di ritornare in piazza Pacca La sollecitazione di Caggiano componente della direzione cittadina

"Considerando che nel luglio dello scorso anno l'Amministrazione Mastella deliberava il trasferimento momentaneo del mercato settimanale da Piazza Cardinal Pacca a Via Delcogliano e, che tutto sarebbe ritornato al suo posto al termine dei lavori rientranti nell'ambito del PICS, siamo qui come sempre ed ancora, a chiederci perchè i commercianti siano ancora collocati nei pressi dell'ospedale "Rummo", in un'area adibita a parcheggio auto con strisce blu, causando una riduzione dei posti disponibili presumibilmente per una utenza che si recherebbe presso il nosocomio Rummo per assistere parenti o per accertamenti clinici personali".

Così Paolo Caggiano, componente della direzione cittadina del Partito Democratico di Benevento in una nota che prosegue " Inoltre, ci risulta, sempre da segnalazioni che arrivano alla nostra Direzione cittadina, che gli esercenti lamentano la totale assenza di persone che si recano ad acquistare presso i propri esercizi commerciali. In relazione del fatto che i lavori di un’opera di vitale importanza per la città di Benevento, come il check-point con attiguo orto botanico, abbia avuto la sua sperata inaugurazione dall'equipe Mastelliana, perchè non riportare tutto alle origini, in modo che i commercianti possano lavorare meglio, di più e con continuità? Ad ogni modo su Via Delcogliano ci sono anche delle criticità dovute allo spazio, tanto che nelle scorse settimane vi si contavano appena 5 stand, peraltro a pochi passi da un marciapiede non adeguato quale divisorio con il traffico veicolare non sempre rispettoso, in quel tratto, dei limiti di velocità imposti. Ci chiediamo quanto deve ancora persistere questa tale spiacevole situazione? Su Piazza Cardinal Pacca ci sarebbe la possibilità, data la più ampia superficie e, come anche in passato , di poter lavorare con una affluenza di persone in grado di raggiungere il sito con maggiore facilità e da diverse zone della città. Piazza che a quanto pare non sembra “invasa” da bus turistici!

Beh sembrerebbe che questa possibilità dia fastidio. Avere a cuore le sorti del futuro della nostra città è un dovere morale e, noi della Direzione Cittadina del Pd non rimarremo qui a guardarla sprofondare negli abissi. Non dimenticatevi che il confronto apre tante prospettive e, che le decisioni unilaterali, prive di confronto preliminare, nella maggiorparte dei casi portano solo danni, che ad onore del vero ricadono sulla cittadinanza inerme".