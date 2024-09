Giunta, ok alle modifiche alla macrostruttura dell'Ente Approvato anche il il Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari

La Giunta comunale di Benevento, presieduta dal Sindaco Clemente Mastella, ha varato stamane una modifica alla macrostruttura organizzativa dell'Ente. Pertanto, le competenze relative al servizio di Protezione civile sono attribuite, dal settore Lavori pubblici, al Settore Ambiente; il servizio di Traffico e Mobilità, precedentemente incardinato nel settore Lavori pubblici è spostato nell'Unità operativa Supporto Polizia Municipale. E' ripartita la competenza in materia di Autorizzazione unica ambientale, stabilendo che a ricevere le istanze e a rilasciarle è il Suap, mentre ila concessione dei pareri endoprocedimentali (acquisiti tramite Conferenze dei servizi) compete al Settore Ambiente.

Nella stessa seduta, l'Esecutivo ha dato l'ok ad un atto d'indirizzo per l'acquisizione di un parere pro veritate di carattere esegetico, mediante una consulenza altamente specialistica in materia di diritto amministrativo, per dirimere ogni eventuale incertezza sulla figura del Coordinatore d'Ambito. E' stato dato mandato al Settore Avvocatura di porre in essere le relative procedure di legge.

La Giunta ha approvato, altresì, il Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari.