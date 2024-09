Viabilità provinciale: ok a tre provvedimenti La comunicazione del presidente della Provicia Lombardi

Il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi comunica l’approvazione di tre importanti provvedimenti in materia di viabilità provinciale assunti dal Settore Infrastrutture dell’Ente.

Si tratta del:

1) - progetto di fattibilità tecnica ed economica per la sistemazione del piano viabile della Strada provinciale n. 117 collegante Sant’Agata dè Goti e Dugenta per un importo complessivo di € 2.035.000. La strada n. 117 costituisce un asse di collegamento e penetrazione strategico per lo sviluppo socio-economico dell’area tutta nonché di collegamento con il Presidio ospedaliero del Sant’Alfonso Maria dè Liguori.

2) - progetto del primo lotto funzionale, dell’importo complessivo di € 3.000.000, per la sistemazione, tra l’altro, delle Strade provinciali n. 76 e n. 79, di interconnessione dell’Ambito territoriale del Medio-Basso Matese, con la Strada statale n. 372. Il progetto rientra nel contesto di un più ampio programma di interventi di riqualificazione degli itinerari provinciali ricadenti nella Valle del Titerno per la interconnessione delle aree di pregio storico-archeologico e vitivinicolo alla Statale n. 372”, dell’importo complessivo di € 35.000.000.

3) - progetto di fattibilità tecnico-economica per un importo di € 160.000 per le arterie dell’Hinterland del capoluogo beneventano.