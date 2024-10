Insediamento Solitek: opposizione chiede di convocare consiglio comunale Per fare chiarezza e attivare iniziative per scongiurare la rinuncia all’investimento

“Sull’insediamento industriale Solitek è opportuno fare chiarezza in Consiglio Comunale ed attivare ogni iniziativa istituzionale utile a scongiurare la rinuncia all’investimento”. Così i consiglieri comunali di opposizione di Pd, Città Aperta, Civico 22 e Azione annunciano di aver presentato una richiesta di convocazione del Consiglio con la presenza anche dei vertici del Consorzio Asi.

“All’inizio del 2023 – ricordano i consiglieri di opposizione – il sindaco Mastella annunciò l’imminente e corposo investimento del gruppo Solitek (leader in Lituania nella produzione di pannelli fotovoltaici) nella Zona ASI di Ponte Valentino con annesse assunzioni di 327 lavoratori. A distanza di un anno il Sindaco dichiarava che nel mese di giugno 2024 ci sarebbe stato l’inizio dei lavori per la costruzione dell’opificio da parte del gruppo con l’avvio effettivo della produzione per l’inizio del 2025.

Da quell’annuncio però non vi è stata alcuna notizia del perfezionamento dell’acquisto delle aree che dovranno essere oggetto di investimento, né dell’avvio dei lavori.

A più riprese abbiamo provato a portare l’attenzione dell’Amministrazione sul tema, ma tutte le nostre richieste di discutere dell’argomento in Commissione Attività Produttive sono cadute nel vuoto. Intanto in queste settimane abbiamo appreso dell’avvenuta scadenza del diritto di prelazione dell’azienda per l’acquisto dell’area sede dell’investimento, paventando peraltro lo spettro della rinuncia di Solitek all’investimento.

Questo è un tema di notevole interesse per la comunità data la mole di fondi pubblici in gioco (31 milioni di euro di agevolazioni attraverso il contratto di sviluppo) e le possibili ricadute occupazionali. Fra l’altro trattandosi di risorse Pnrr, con il termine per il completamento dell’investimento fissato al 30 giugno 2026, l’attuale situazione di stallo sta generando preoccupazioni nella comunità in un contesto socio economico già fortemente penalizzato.

Pe questo motivo – concludono i consiglieri Fioretti, De Longis, De Lorenzo, Varricchio, Miceli, Perifano, Moretti, Megna, Sguera e Farese – abbiamo chiesto di informare l’Assise comunale e tutta la cittadinanza sullo stato di attuazione dell’investimento Solitek con la presenza del Consorzio Asi. La società partecipata del Comune ha come scopo proprio quello di promuovere e favorire nuove iniziative economiche e industriali e in questo momento è necessario attivare ogni intervento utile per scongiurare il pericolo della rinuncia all’investimento”