Festa Unità Pd: al centro le aree interne. A Foiano De Luca, Misiani, Decaro Presentata la manifestazione in programma il 12 e 13 ottobre

“Quella contro l'autonomia differenziata rappresenta la battaglia dirimente di questi mesi. E' una battaglia che dobbiamo vincere dopo il successo della raccolta firme, a cui ha contribuito in maniera consistente anche il Sannio”.

Parte da qui il segretario provinciale del Partito Democratico del Sannio Giovanni Cacciano per presentare, questa mattina nella sede di Viale Mellusi, la Festa Provinciale dell'Unità 2024.

"Aree interne. La nostra storia per un futuro ancora possibile", questo il tema della manifestazione, in programma il 12 e il 13 ottobre prossimi, a Foiano di Valfortore Fortore (presso l'area villa Santa Maria).

Due giorni con importanti protagonisti del partito: il commissario regionale Antonio Misiani, il responsabile Nazionale aree interne del PD Marco Nicolai, il presidente della commissione parlamentare europea ENVI Antonio Decaro, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, he sarà intervistato in diretta dal direttore di Ottochannel Pierluigi Melillo.

E ancora la coordinatrice della segreteria nazionale PD Marta Bonafoni, il presidente del Partito Democratico Stefano Bonaccini (video intervista) e il responsabile delle iniziative politiche della segreteria nazionale PD Marco Furfaro.

E con temi fondamentali: dal contrasto allo spopolamento ai diritti negati, dal referendum Nazionale sull'autonomia differenziata ai diritti civili.

Ma anche le istituzioni del territorio: il rettore dell'Università del Sannio Gerardo Canfora, il presidente di Confindustria Oreste Vigorito, il vice presidente Nazionale di Coldiretti Gennarino Masiello e i sindaci sanniti.

“Dopo aver riportato, nello scorso ottobre, la festa dell'unità al centro di Benevento, adesso, seguendo una precisa indicazione della segreteria nazionale, saremo nelle aree interne e in particolare nella Valfortore per affrontare temi importanti in una due giorni ricca di dibattiti” ha spiegato ancora Cacciano.

“La scelta delle aree interne rappresenta un segnale della segreteria nazionale e un modo per calarci nei panni di chi le vive” ha aggiunto la Presidente pd Rosa Razzano.

Ha parlato di “area marginale” il sindaco di Foiano e consigliere regionale Pd, Giuseppe Ruggiero ma ha rilanciato la necessità di intervenire per fermare il fenomeno dello spopolamento.

“Rappresentare le istanze dei territori più interni nelle sedi opportune” il monito del consigliere regionale Gino Abbate.

Il programma della due giorni

Sabato 12 ottobre

Ore 16:30 - Apertura Festa Provinciale dell’Unità

Giovanni Cacciano: segretario Provinciale Pd Sannio, Rosa Razzano, presidente Provinciale Pd Sannio; Giuseppe Ruggiero sindaco di Foiano di Val Fortore, Antonio Misiani segreteria Nazionale – Commissario Pd Regione Campania, intervista Anna Liberatore.

Ore 17:30: Aree Interne Contrastare lo Spopolamento aiutare i territori:

Giuseppe Addabbo Sindaco di Molinara, Massimo Maddalena sindaco di Baselice, Angelo Marino Sindaco di San Marco dei Cavoti, Leonardo Sacchetti sindaco di Montefalcone di Val Fortore, Antonio Iavarone Sindaco di Pannarano, Zaccaria Spina Presidente Comunità Montana del Fortore, Filomena Di Mezza delegata Aree Interne Anci Campania, Mino Mortaruolo, Commissione Aree Interne, Cons. Regionale Campania, Marco Niccolai Responsabile Nazionale Aree Interne Partito Democratico coordina Floriana Fioretti Capogruppo Pd Città Di Benevento, Responsabile Pnrr Pd Sannio.

Ore 18:45 Europa, Aree Interne, Futuro La Tribù di quelli che restano: Tra Diritti Negati ed Utopie da Realizzare:

Gerardo Canfora Rettore Unisannio, Oreste Vigorito Presidente Confindustria Benevento, Jlenia Barricella Presidenza Arci Benevento, Progetto Mercati Culturali; Peppe Anzalone Segretario Generale Filt Avellino – Benevento, Nicola De Leonardis Presidente Confcooperative Campania – Agroalimentare, Gino Abbate Segretario Commissione Aree Interne, Cons. Regionale Campania, Gennarino Masiello Vice Presidente Nazionale Coldiretti, Antonio Decaro Presidente Commissione Parlamentare Europea Envi Coordina Giovanna Petrillo Segreteria Pd Sannio, Attività Produttive.

Domenica 13 Ottobre

Ore 11:00: L’Italia una e indivisibile - Verso Il Referendum Nazionale sull’autonomia Differenziata

Vincenzo De Luca - Presidente Regione Campania Introduce Giuseppe Ruggiero, Sindaco di Foiano di Val Fortore, intervista Pierluigi Melillo, direttore Otto Channel Tv.

Ore 16:30 Diritti Civili accoglienza, integrazione, nuova cittadinanza

Luca Apollonio, sindaco di Sassinoro – Comune Accoglienza Diffusa Sai; Vito Fusco sindaco di Castelpoto – Comune Accoglienza Diffusa Sai; Lucia Meccariello Vice Sindaca di Moiano; Marco Milano consulente Ministero Dell’interno (Dip. Libertà Civili E Immigrazione); Stefano Orlacchio Commissario Gd Sannio; Adriana Guerriero Vice Segretaria Provinciale Pd Provincia di Avellino; Angelo Moretti Consorzio Sale Della Terra – Rete Di Economia Civile; Marta Bonafoni Coordinatrice Segreteria Nazionale Partito Democratico, Coordina Nunzia Spinelli Pedagogista, Operatrice Sociale, Esperta Minorile.

Ore 18:00: L’Europa, L’Italia, I Territori - Tra Gravi Disuguaglianze e nuove opportunità: una sfida che la Sinistra non può fallire.

Stefano Bonaccini Presidente Partito Democratico Introduce Francesco Zoino Segretario Pd Città Di Benevento, video Intervista Cristiano VellaGiornalista Ottopagine.

Ore 19:00: chiusura Festa Provinciale dell’Unità

Dialoghi Sanniti: La Battaglia del Pd per un Paese Giusto, Solidale ed inclusivo.

Giovanni Cacciano Segretario Provinciale Pd Sannio, Marco Furfaro Segreteria Nazionale Pd, Responsabile Iniziative Politiche, coordina Rosa Razzano Presidente Pd Sannio.