Sagra Funghi Cusano. Rubano: "Modello di turismo enogastronomico di successo" "Sold out senza precedenti, turisti da tutta la Regione"

“Cusano Mutri si conferma capitale del turismo enogastronomico, con la Sagra dei Funghi che ha registrato un sold out senza precedenti".

Così Francesco Maria Rubano, deputato e segretario provinciale di Forza Italia che prosegue "Da giorni ormai, la manifestazione sta richiamato turisti da tutta la regione e oltre, saturando strutture ricettive, ristoranti e reti di comunicazione locali. Le gallerie d’accesso della cittadina hanno visto un flusso continuo di visitatori da richiederne addirittura la chiusura, il che evidenzia il potenziale di attrazione di questo evento. La Sagra dei Funghi rappresenta una delle migliori espressioni della capacità del nostro territorio di valorizzare le sue eccellenze. Non solo è un grande evento enogastronomico, ma anche un motore economico per tutta la valle telesina. Questo modello di promozione funziona perché riesce a mettere in rete tutte le risorse locali, dal turismo all’ospitalità, passando per le eccellenze gastronomiche, con un impatto che si riflette su tutte le attività dei comuni del comprensorio. L’affluenza ha generato un effetto moltiplicatore sull’intero indotto locale, con B&B e ristoranti al completo in tutta la valle telesina. Questa è la direzione da seguire: la politica deve supportare e rafforzare iniziative come questa con investimenti in infrastrutture e una promozione integrata, per far sì che il turismo diventi una leva stabile di sviluppo economico. Agli organizzatori, all’amministrazione comunale e ai tanti volontari che si sono impegnati per fare di questo evento un successo va il mio ringraziamento per le ricadute economiche che si stanno registrando in ogni comune della valle Telesina ”.