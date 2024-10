Palazzo Bosco Lucarelli si illumina di verde per le sindromi Pans e Pandas Obiettivo sensibilizzare sulle infezioni cerebrali

Mercoledì 9 ottobre, in occasione della giornata mondiale della consapevolezza sulle Sindromi PANS e PANDAS, palazzo Bosco Lucarelli sarà illuminato di verde a partire dalle ore 17 e sino alle ore 7:00 del giorno successivo.

Il Comune di Benevento ha infatti aderito all’iniziativa promossa dall’associazione Genitori PANS PANDAS BGE per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle infezioni celebrali causate da un’infezione (o da un fattore scatenante non infettivo) che determinano sintomi mentali comuni come depressione, ansia, disturbo ossessivo compulsivo e importanti cambiamenti comportamentali, nonché sintomi neurologici.

Purtroppo, il più delle volte queste condizioni di neuro infiammazione autoimmuni non vengono riconosciute e possono richiedere anni e molteplici visite mediche per ottenere una diagnosi corretta.