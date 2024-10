Cataudo (FI): "Intervento di Rubano in aula per un'Italia più forte e stabile" "Sul nuovo Piano Strutturale di Bilancio si evidenzia svolta storica sulla gestione delle risorse"



“L’intervento dell’on. Francesco Maria Rubano nel dibattito parlamentare di ieri alla Camera dei Deputati sul nuovo Piano Strutturale di Bilancio ha messo in evidenza la svolta storica che questo governo intende attuare nella gestione delle risorse pubbliche. Si tratta di un piano quinquennale che mira a garantire una crescita controllata e sostenibile della spesa, a partire dall’1,3% nel 2025 fino a progressivi aumenti negli anni successivi. Questo approccio, come sottolineato dall’on. Rubano, ci obbliga a spendere meglio le risorse a disposizione, puntando su interventi che siano realmente produttivi per l’economia. In un contesto internazionale complesso, segnato da crisi geopolitiche come la guerra in Ucraina e le tensioni in Medio Oriente, che hanno un impatto negativo sull’economia globale, è fondamentale che il nostro Paese sappia indirizzare le proprie risorse in modo efficiente.

L’on. Rubano ha ricordato come il Governo sia riuscito a confermare il taglio del cuneo fiscale e l’accorpamento delle aliquote Irpef, misure che non solo sono state mantenute per il 2025, ma che diventeranno strutturali, dimostrando la solidità delle politiche economiche messe in campo. Importante risultato è inoltre il potenziamento della spesa sanitaria, che crescerà a un tasso superiore rispetto alla spesa netta, segno dell’attenzione del governo verso uno dei settori chiave per il Paese. Sul fronte della giustizia, gli interventi mirati a ridurre l’arretrato nelle cause civili e penali avranno un impatto positivo anche sull’economia, poiché una giustizia più rapida favorisce la competitività delle nostre imprese. Forza Italia è al centro delle politiche economiche del governo, e l’intervento in Aula dell’on. Rubano ha ribadito la nostra visione di un’Italia più stabile e forte economicamente, grazie a misure concrete e coraggiose che puntano alla crescita solida del Paese”, lo dichiara Claudio Cataudo, vicesegretario provinciale di Forza Italia.