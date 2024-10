Fratelli d'Italia: aderiscono due consiglieri a Paolisi "Il partito continua a strutturarsi e allargarsi nel Sannio sulla base di un progetto serio"

Anche la Valle Caudina continua a tingersi dei colori di Fratelli d’Italia.

Il coordinatore cittadino dei meloniani di Paolisi, Pasquale Diodato, ha comunicato al Senatore Matera l'adesione al partito dei consiglieri comunali Valentina Cerza, capogruppo di opposizione, e Antonio Montella, anche lui consigliere di opposizione, quest’ultimo primo degli eletti in assoluto in occasione delle ultime elezioni comunali.

“L’obiettivo del partito – commenta Diodato - resta esclusivamente quello dell’interesse e della crescita del territorio da perseguire sempre da parte di tutti, indipendentemente dalle visioni di natura amministrativa locale”.

“Accogliamo con enorme piacere l'adesione di Cerza e Montella nella nostra squadra – fa presente invece il Senatore Matera - e ringrazio per l'ottimo lavoro che sta svolgendo il coordinatore cittadino Pasquale Diodato nell’ottica di rafforzare il partito nella sua comunità. Il nostro partito continua a strutturarsi e allargarsi nel Sannio sulla base di valori comuni e un progetto serio per il territorio. A Paolisi già abbiamo tra le nostre fila l’assessore Andrea Mauro, a conferma della linea che la segreteria provinciale ha sempre annunciato e pienamente accattata dai territori, cioè di piena libertà dei nostri iscritti sul piano comunale e coesistenza e unione all’interno del partito. Infatti, siamo consapevoli che si tratta di due piani diversi che non si scontrano l’uno con l’altro, specialmente considerando che il Sannio è costituito da tanti piccoli Comuni dove di frequente si confrontano liste civiche che vedono iscritti a Fratelli d’Italia competere su schieramenti diversi, avendo idee differenti per quel che riguarda l’amministrazione del Comune. Benvenuti ai nuovi membri, sono certo che sapranno dare il loro contributo a favore della loro Comunità“.