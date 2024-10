Denatalità, De Maria (FI): "Misure del governo fondamentali per la crescita" "Impegno per rendere compatibili carriera e maternità e promuovere l’occupazione femminile"

“Il tema della denatalità non è solo una priorità assoluta di questo governo, ma un impegno concreto per la tutela delle future generazioni. Il declino demografico mette a rischio la sostenibilità economica e sociale del nostro Paese".

Così Rosalba De Maria, responsabile Provinciale Dipartimento Pari Opportunità di Forza Italia.

"Il governo Meloni ha dimostrato grande attenzione a questo problema, investendo risorse importanti per incentivare la natalità e sostenere le famiglie italiane. Con un investimento diretto di 2,5 miliardi di euro e un totale di benefici per le famiglie di oltre 16 miliardi solo nel 2024, il governo ha posto le basi per una politica di rilancio demografico. Tuttavia, come ha ribadito la presidente Meloni, è fondamentale accompagnare queste misure con politiche che facilitino la conciliazione tra vita familiare e lavoro. Il sostegno alla genitorialità non deve essere visto come un ostacolo alla carriera, ma come parte integrante di una società moderna. Un aspetto cruciale per il futuro del Paese è il lavoro femminile, che rappresenta un volano essenziale per la crescita del PIL. Forza Italia è fermamente convinta che incentivare l’occupazione femminile e creare le condizioni per permettere alle donne di bilanciare carriera e famiglia sia una priorità assoluta. Lavorare su politiche che facilitino questo equilibrio non solo contribuirà a ridurre il gap occupazionale, ma garantirà anche una crescita economica più solida e duratura. Il nostro impegno è chiaro: rendere compatibili carriera e maternità, promuovere l’occupazione femminile e rafforzare il tessuto sociale ed economico del Paese, perché senza figli e senza un solido contributo delle donne nel mondo del lavoro, non ci può essere un futuro di crescita e prosperità”.